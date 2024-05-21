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الرياضة

أحمد مهيدب يتأهل إلى الألعاب البارالمبية باريس 2024

بقلم فيصل زيان بوزيان
أحمد مهيدب يتأهل إلى الألعاب البارالمبية باريس 2024
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تأهل لاعب القوى الجزائري، أحمد مهيدب، إلى الألعاب البارالمبية باريس 2024، في تخصص رمي الجلة فئة “ف32”.

بعد أن تمكن مهيدب من الحلول في المرتبة السابعة في البطولة العالمية للرمي بالجلة لفئة F32، الجارية فعالياتها بمدينة كوبي اليابانية من 17 لغاية 25 ماي الجاري.

يجدر الإشارة، توج الجزائري وليد فرحاح بطلا للعالم لذوي الهمم في رمي بالجلة لفئة F32، فيما حل الجزائري الآخر هواري بحلاز، ثانيا في البطولة حقق الميدالية الفضية في نفس المسابقة.

كما تحتل الجزائر المركز السابع في البطولة العالمية لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، برصيد 6 ميداليات.

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