أحمد يريد خوض تجربة جديدة بعد طلاقه مع إمرأة وفية

الرقم السري :

136677

إبن الغرب الأبيّ بزوجة صالحة سيكتفي

من وهران، لم يجد أحمد سوى الإتّصال بنا وهو يعرب عن خالص نيته في العثور على زوجة صادقة ومحبة. أحمد يريد خوض تجربة جديدة بعد طلاقه الذي لم يسفر عن أولاد، حيث انه في ال52 من عمره. وهو تاجر ميسور ولديه بيت يريد أن يطرد الرتابة والروتين القاتل منه.

يناشد صاحب إعلاننا الأول في هذا المنبر. كل قلب مرهف يهفو إلى غد أفضل أن يعانق حلمه في الإستقرار والجنوح إلى السكينة مع إمرأة صادقة وفية. من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها ما بين35و50سنة، يردها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. كما لا يهمّه إن كانت من تعول المضي معه في رحلة العمر موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

136678

عاصمي أصيل يريدها ثلاثينية ذات خلق ودين

سيد أحمد من العاصمة، هو الأخر قرّر أن يرتقي بطلبه إلى القائمين على مركز الأثير، هو شاب يبلغ من العمر37سنة. أعزب وهو يملك سكنا خاصا، موظف مستقر وإبن عائلة أصيلة وهو على قدر كبير من الأخلاق والمودة. يقدر المرأة ويريد آن يكون له نصيب يتمثل في فتاة تحقق له السكينة وصفاء الروح.

يريد صاحب ثان إعلان لنا في هذه الصفحة الغراء أن يكون لحياته معنى. ويبتغي تحصيل الحلال في أقرب الآجال مع فتاة تنحدر من العاصمة وضواحيها، سنها لا يتجاوز35سنة. يبتغيها ذات أصول وسليلة أسرة تقدر الرجل وتفهم من الزواج. أنه رحلة عمر بها من المحطات ما يجعل من هذا الزواج متعة وسعادة. لا شرط لسيد أحمد سوى أن تكون من ستقتحم أسوار قلبه على قدر من الجمال وكثير من الرفعة. ولا يهمّه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

136679

مطلق قبل البناء يعدك بحياة الرخاء والحبّ والوفاء

أخر محطة لنا في هذا الركن، ستكون مع شاب من ولاية تيبازة الساحرة، في الـ44 من عمره. مطلق قبل البناء، لديه سكن خاص، رجل تقيّ ونقيّ، محبّ للحياة ومسالم.

يودّ صاحب ثالث محطّة في إعلاناتنا التّعرف على امرأة شريفة من إحدى ولايات الغرب الجزائري. خاصة من غليزان، سنها لا يتجاوز38سنة، حبذا لو كانت عاملة، كما يقبلها ماكثة في البيت، من أسرة محافظة. كما و يريد من دق أبواب الأثير عازما الحلال أن يجمعه النصيب بفتاة عزباء. كما يقبلها مطلقة أو أرملة لكن بدون أولاد، متفهمة لطبيعة عمله، وتستقر معه تحت لواء التفاهم والتناغم الروحي.

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