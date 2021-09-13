أحمد يعد أن يكون نعم الزوج والرفيق

هو الفراغ والروتين القاتل الذي دفع بي أن أتواصل مع مركز الأثير. حتّى أعرب للقائمين عليه رغبتي في أن أجد لقلبي مؤنسة تعوضني عما فات. كيف لا وأنا في سنّ حرج الوحدة فيه قد تقلب عليّ المواجع والأحزان. طيب أنا ولست أجد معنى لحياتي بعد أن حصل الطلاق الذي لم أتقبله. والدليل أنني أبحث اليوم عن إنسانة جديرة بكل ما بلغته من أمور وأهداف.

أنا أحمد من ولاية بومرداس، في الـ 65من عمري، متقاعد أحيا وحيدا بعد أن إنصرفت زوجتي وإبنتي عني، أيامي كلها متشابهة وأنا أريد أن أحظى بزوجة تقية تمنحني حقي من السعادة. أريد أن أظفر بزوجة جادة من العاصمة وضواحيها، سنها لا يتجاوز52سنة، حبذا لو تكون مطلقة أو أرملة بدون أولاد، كما أريد أن تكون موظفة أو متقاعدة تؤنسني واؤنسها بالقدر الكبير.

الرقم السري : 135555

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