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أحوال البحر: بحر هادئ ودرجة حرارته ما بين 20 و24 درجة لكن الرطوبة عالية

بقلم النهار أونلاين
أحوال البحر: بحر هادئ ودرجة حرارته ما بين 20 و24 درجة لكن الرطوبة عالية
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رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=956462
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