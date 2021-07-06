قناة النهار أحوال البحر: بحر هادئ ودرجة حرارته ما بين 20 و24 درجة لكن الرطوبة عالية بقلم النهار أونلاين نشر في 06 جويلية 2021 - 11:15 شارك غرِّد 9 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=956462 اقرأ أيضا تلفزيون النهار يرافق الحماية المدنية في نقل المقعدة" شفاء "لاجتياز البكالوريا قناة النهار 21 جوان "طالع هابط: الشيخ النوي يفقد اعصابه وينتفض.. "كاين وزراء ماراناش نشوفو فيهم.. اخدموا خدمتكم قناة النهار 20 جوان إمتحانات البكالوريا تمنع رديف شبيبة سكيكدة من التنقل لبشار لمواجهة الساورة قناة النهار 21 جوان إليزي: إنطلاق عملية ربط ازيد من 200 مكسن ريفي بشبكة الكهرباء قناة النهار 03 جويلية