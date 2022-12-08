أحوال الدنيا لا تستحق الهموم فهي بيد الحي القيوم
أحوال الدنيا لا تستحق الهموم فهي بيد الحي القيوم
سأل رجل مهموم حكيما فقال: أيها الحكيم لقد أتيتك وما لي حيلة مما أنا فيه من الهم.
فقال الحكيم: سأسألك سؤالين وأريد إجابتهما.
رد الرجل: اسأل
أحوال الدنيا لا تستحق الهموم فهي بيد الحي القيوم
فقال الحكيم: أجئت إلي الدنيا ومعك تلك المشاكل؟
رد الرجل: لا
ثم قال الحكيم: هل ستترك الدنيا وتأخذ معك المشاكل
اجاب الرجل: لا
حيث قال الحكيم: أمر لم تأت به ولن يذهب معك، لان الأجدر أن لا يأخذ منك كل هذا الهم. فكن صبورا علي أمر الدنيا كما ليكن نظرك إلي السماء أطول من نظرك إلي الأرض يكن لك ما أردت، ابتسم فرزقك مقسوم وقدرك محسوم وأحوال الدنيا لا تستحق الهموم. لأنها بين يدي الحي القيوم.
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تأثير الكلام على النفس”وقولوا قولا حسنا”
يؤثر الكلام بشكل كبير على نفس الإنسان، ويختلف هذا التأثير باختلاف نوع الكلام، فهناك كلام جميل وراقي ويبحث في النفس السعادة والفرح، وهذا هو الكلام الإيجابي.
ومن الكلام الإيجابي الذي يؤثر في النفس، التشجيع والدعم النفسي والحث على النجاح والتفوق. والمواساة عند الأحزان، والتعبير عن الحب والمودة للزوجين وتشجيع الأبناء وملاطفتهم، وكذلك كلام الإحسان إلى الوالدين.
أما الكلام السلبي الذي يؤذي مشاعر الناس ويجرح النفس، ويتسبب أحيانا في إصابة الإنسان بأمراض نفسية منها الاكتئاب، ومن الممكن أن يؤدي إلى الانتحار والعياذ بالله. ومن الكلام السلبي النقد الحاد، والمقارنة بالآخرين، والتوبيخ، وكلمات الإحباط واليأس، والتسفيه من شأن الآخرين والتنمر عليهم.
فالكلمة ذو حدين يمكن أن ترفع من شأن الإنسان وتغير مسار حياته، ومن الممكن أيضا أن تحط من قدره، وتفتر عزيمته وتسبب له الإحباط واليأس. لذلك يجب على كل إنسان أن ينتقي كلامه ويفكر فيه قبل أن يخرجه من لسانه، لأن هذا الكلام مؤثر في النفس. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم “الكلمة الطيبة صدقة”، لذلك على الإنسان أن يقول الكلام الطيب الذي لا يؤذي أحد.
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