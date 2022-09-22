قناة النهار أحوال الطقس / أجواء باردة على هذه المناطق بقلم قناة النهار نشر في 22 سبتمبر 2022 - 14:45 طقس شارك غرِّد أرسل 72 0 أحوال الطقس / أجواء باردة على هذه المناطق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/D8AY2 اقرأ أيضا موسم الإصطياف: 180 غريق الحصيلة الأثقل.. مأساة تتكرر قناة النهار 11 سبتمبر سبقاق : هذه الانجازات و الانتصارات لم تأتِ من فراغ..أخلص التهاني على ما بذلتموه من مجهودات قناة النهار 14 سبتمبر الممثلة القديرة فريدة صابونجي في ذمة الله قناة النهار 17 سبتمبر وزير التربية: وزير التربية تم استكمال كل التحضيرات للدخول المدرسي .. وسنرجع للتنظيم العادي للتمدرس قناة النهار 12 سبتمبر دلال خير: حادثة مأساوية خلفت آثارا عميقة لا يمحوها الزمن.. قصة مؤثرة للطفل ياسر قناة النهار 09 سبتمبر ريبورتاج: تطبيق جديد.. أحياء جزائرية بنكهة المدن الذكية قناة النهار 04 سبتمبر الأغواط / عائلة جودي تناشد المحسنين لإنقاذ إبنها من التشوه االخلقي قناة النهار 15 سبتمبر toutes options / تجاوزات خطيرة في الطرقات الجزائرية قناة النهار 01 سبتمبر النعامة: الحاج محمد مزي.. 30 سنة في صقل الحجارة لكسب الرزق الحلال قناة النهار 11 سبتمبر سامية شرير تتأثر وتذرف الدموع وهي تروي كيف توفت إبنتها في بطنها بسبب حماتها قناة النهار 21 سبتمبر