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قناة النهار

أحوال الطقس: أجواء غائمة جزئيا وإرتفاع طفيف في دراجات الحرارة

بقلم قناة النهار
أحوال الطقس: أجواء غائمة جزئيا وإرتفاع طفيف في دراجات الحرارة
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رابط دائم : https://nhar.tv/vsKCW
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