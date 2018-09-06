أحوال الطقس: أجواء غائمة وشبه رعدية على معظم أرجاء الوطن

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أجواء غائمة وشبه رعدية على المناطق الغربية والوسطى من الوطن.

أما المناطق الشرقية، فتشهد بعض السحب السفلى قرب السواحل خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء مغشاة مع رعود خفيفة بداية من الظهيرة.

وستعرف المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس تشكل سحب مرفوقة ببعض الخلايا الرعدية المنعزلة.

أما المناطق الجنوبية،فتكون الأجواء بها غائمة وشبه رعدية على الجنوب الغربي،وطقس مغشى جزئيا مع تشكل،بعض الخلايات الرعدية المنعزلة،على أقصى الجنوب.

وباقي أرجاء الجنوب فالأجواء تكون من صافية إلى مغشّاة جزئيا.

وبخصوص درجات الحرارة لنهار اليوم الخميس، فستصل من 30 إلى 37 درجة في المناطق الساحلية.

وما بين 32 إلى 37 درجة على المناطق الداخلية، فيما ستسجل ما بين 35 إلى 45 درجة،بالمناطق الجنوبية من الوطن.