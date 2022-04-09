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قناة النهار

أحوال الطقس: أجواء مشمسة ربيعية على أغلب ولايات الوطن

بقلم قناة النهار
أحوال الطقس: أجواء مشمسة ربيعية على أغلب ولايات الوطن
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