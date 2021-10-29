أحوال الطقس / أمطار رعدية على هذه المناطق .. التفاصيل

طالع أيضا:

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، في تنبيه لها من تساقط أمطار رعدية على المناطق الجنوبية.

وأضاف نفس المصدر أن كميات الأمطار الرعدية المتوقعة تصل إلى 15 ملم محليا.بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية منتصف الليل. أما الولايات المعنية هي: تمنراست، اليزي، أدرار وإن صالح.

وكان الديوان الوطني للأرصاد الجوية قد أعلن في نشرية خاصة عن سقوط أمطار رعدية مع رياح على الولايات الشرقية والجنوبية-الغربية من البلاد. وذلك بداية من ظهيرة الخميس وإلى غاية العاشرة ليلا من ذات اليوم. ومن المنتظر ان تكون كمية الأمطار المرتقبة ما بين 20 و40 ملم.

وحسب النشرية الولايات المعنية هي كل من هي النعامة والبيض والأغواط والجلفة والمسيلة وبرج بوعريريج وسطيف وميلة. بالإضافة إلى قسنطينة وقالمة وأم البواقي وباتنة وخنشلة وتبسة.

وتمتد صلاحية النشرية الخاصة من الثانية زوالا من نهار اليوم الخميس إلى غاية الساعة العاشرة ليلا، حيت سيتم تسجيل هبوب رياح وخلايا رعدية.