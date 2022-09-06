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قناة النهار

أحوال الطقس / أمطار رعدية على هذه المناطق

بقلم قناة النهار
أحوال الطقس / أمطار رعدية على هذه المناطق
meteo (3)
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أحوال الطقس / أمطار رعدية على هذه المناطق

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