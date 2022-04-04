قناة النهار أحوال الطقس: أمطار رعدية ورياح قوية على المناطق الشمالية للوطن بقلم قناة النهار نشر في 04 أفريل 2022 - 08:47 شارك غرِّد أرسل 157 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا: رياح قوية تصل إلى 70 كلم/سا وزوابع رملية في عديد الولايات رابط دائم : https://nhar.tv/lXjOx اقرأ أيضا فاسألوا: حكم تناول حبوب منع الحمل لتأخير الحيض في رمضان قناة النهار 02 أفريل ضحايا الوعود الكاذبة بالزواج عبر الفيسبوك..خليجي مزيف شبحلي الحالة وسرقني قناة النهار 22 مارس ارشديني: مشاكل العمل جعلتني كثير القلق قناة النهار 31 مارس "شاهد ما قاله محرز عن عدد الاهداف التي سجلها إسلام سليماني.. "كل يوم يقولهالي قناة النهار 25 مارس حصيلة وحدات الحماية المدنية على إثر التقلبات الجوية الأخيرة قناة النهار 15 مارس البليدة: تشرد 6 عائلات بعد إنهيار أسقف منازلها بحي القروي التابع لبلدية الشبلي قناة النهار 21 مارس عملي كأستاذة جعلني منفعلة مع عائلي..مشاكل بيني وبين زوجي كيفاش ندير؟ قناة النهار 24 مارس السعيد: هذه هي المباديء لي اذا مشيت عليها راح تنجح قناة النهار 24 مارس فاسألوا: من لم يصل في الصغر هل يجب عليه القضاء قناة النهار 26 مارس وهران: عمي علي .. قصة رجل أجبرته الحياة العيش داخل مركبة قناة النهار 22 مارس