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قناة النهار

أحوال الطقس: أمطار رعدية ورياح قوية على المناطق الشمالية للوطن

بقلم قناة النهار
أحوال الطقس: أمطار رعدية ورياح قوية على المناطق الشمالية للوطن
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