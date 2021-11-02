أحوال الطقس / أمطار غزيرة على مجمل المناطق الشمالية .. التفاصيل

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار غزيرة على المناطق الشمالية وهذا بداية من اليوم الثلاثاء. كما أعلنت ذات المصالح، عن إستمرار هبوب رياح قوية على السواحل الوطنية، مع تشكيل أمواج عالية تتعدى 3 أمتار.

أمطار وثلوج و أمواج بحر عالية بداية من مساء اليوم

وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية، قدوم سلسلة من الإضطرابات الجوية. محملة بكتلة هوائية باردة، كما سيكون الاضطراب مرفوق بتساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على المرتفعات الشرقية للوطن.

وحسب التوقعات طويلة المدى، فهناك إنخفاض للضغط الجوي بداية من أمسية الغد الإثنين على الولايات الشمالية للوطن. يكون محمل بهواء بارد وتساقط أمطار معتبرة مرفوقة برياح.

بالمقابل وبداية من يوم 6 نوفمبر المصادف ليوم السبت، تتوقع الأرصاد الجوية قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية محمل بأمطار رعدية.

على غرار ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازة، المدية، وبعض المناطق الداخلية الوسطى والشرقية. إضافة إلى بجاية، سكيكدة، عنابة والطارف. كما ستشهد المرتفعات الشرقية ثلوج نهاية الأسبوع، حيث ستصل إلى 1200 متر.

تساقط الأمطار سيكون بداية من العاشرة ليلا. بينما يوم الثلاثاء ينتقل الإضطراب الجوي نحو المناطق الشمالية. على غرار العاصمة، بومرداس، البليدة، المدية، بجاية، جيجل، البويرة، تيزي وزو، ومستغانم.

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