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قناة النهار

أحوال الطقس / إستمرار الأجواء المستقرة على هذه المناطق

بقلم قناة النهار
أحوال الطقس / إستمرار الأجواء المستقرة على هذه المناطق
طقس مشمس
  • 21
  • 0

أحوال الطقس / إستمرار الأجواء المستقرة على هذه المناطق

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رابط دائم : https://nhar.tv/ww7RN
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