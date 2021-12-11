إعــــلانات
قناة النهار

أحوال الطقس / إستمرار تساقط الأمطار الغزيرة على هذه المناطق

بقلم قناة النهار
أحوال الطقس / إستمرار تساقط الأمطار الغزيرة على هذه المناطق
صورة مركبة
  • 127
  • 0

حذرت المصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية على المناطق الشمالية إلى غاية السادسة من مساء اليوم، كمية الأمطار المتوقعة تتراوح بين 20 إلى  40 ملم  محليا الولايات المعنية: سوق أهراس، بومرداس ،تيزي وزو ، بجاية ، جيجل،  سكيكدة ، عنابة ، الطارف ،  قالمة قسنطينة ، ميلة ـ سطيف ـ برج بوعريريج ـ البويرة ـ البليدة ـ المدية ، الجزائر العاصمة

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

رابط دائم : https://nhar.tv/8E7kP
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر