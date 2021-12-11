أحوال الطقس / إستمرار تساقط الأمطار الغزيرة على هذه المناطق

حذرت المصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية على المناطق الشمالية إلى غاية السادسة من مساء اليوم، كمية الأمطار المتوقعة تتراوح بين 20 إلى 40 ملم محليا الولايات المعنية: سوق أهراس، بومرداس ،تيزي وزو ، بجاية ، جيجل، سكيكدة ، عنابة ، الطارف ، قالمة قسنطينة ، ميلة ـ سطيف ـ برج بوعريريج ـ البويرة ـ البليدة ـ المدية ، الجزائر العاصمة

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