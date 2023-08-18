قناة النهار أحوال الطقس / إستمرار تساقط الأمطار على هذه المناطق بقلم قناة النهار نشر في 18 أوت 2023 - 11:03 الشتاء شارك غرِّد أرسل 112 0 أحوال الطقس / إستمرار تساقط الأمطار على هذه المناطق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/fqiqm اقرأ أيضا وهران: تحضيرا للموسم الدراسي القادم .. تسريع وتيرة أشغال ترميم المدارس قناة النهار 13 أوت رئيس الجمهورية يصل إلى النادي الوطني للجيش للإشراف على الإحتفال باليوم الوطني للجيش قناة النهار 05 أوت تساقط أمطار غزيرة و رطوبة عالية في هذه المناطق قناة النهار 13 أوت خليها على ربي: خطير جدا.. قاسي يكشف أدلة صادمة عن عمه! قناة النهار 03 أوت الرئيس تبون: يجب العودة إلى الشرعية الدستورية في النيجر ومستعدون لتقديم المساعدة قناة النهار 05 أوت تاجر مواد غذائية لعون الرقابة.. والله ماعندي الفاتورة ! مايبيعولناش بيها قناة النهار 31 جويلية طالع هابط: يحدث في الجزائر .. ولاية كاملة لم تستطع إنجاز مسبح قناة النهار 03 أوت رئيس الجمهورية يكرّم شبل الأمة عبد الواحد بوسعيد الحاصل على شهادة الباكالوريا بمعدل 19.02 قناة النهار 30 جويلية خليها على ربي: العم يرد بجرأة.. "هذوا سبوني وبيناتنا دار الشرع"! قناة النهار 03 أوت ورقلة : المدارس القرآنية..وجهة الأطفال خلال فصل الصيف قناة النهار 06 أوت