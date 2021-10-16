أحوال الطقس المرتقبة غدا

تشهد أغلب ولايات الوطن خصوصا المناطق الداخلية سهرة اليوم السبت إلى بداية صباح يوم الغد الاحد الاجواء الباردة .ومن المرتقب ان شاء الله ان تكون الرياح من معتدلة غلى ضعيفة سرعتها مابين 15 إلى 30 كام /الساعة .كما تشهد بعض المناطق الساحلية تشكل سحب خفيفة تكون دون فعالية.

وتعرف درجات الحرارة سهرة اليوم إنخفاضا بعض الشيء لتشهد بردودة نوعا ما وتكون مابين 7 درجات إلى 10 في المانطق الداخلية.بينما المناطق الساحلية تكون مابين 11 و15 درجات في حين تشهد المناطق الجنوبية درجات الحرارة مابين 15 و23

وستكون بداية الاسبوع مشمسة نوعا ما على المناطق الشمالية مصحوبة ببعض السحب وتكون أكثر كثافة على المناطق الشرقية.

هذا وشهدت مساجد الجمهورية اليوم إقامة صلاة الإستسقاء تضرعا للمولى عز وجل لنزول العيث بعد أن عرفت الجزائر شح الأمطار. كما ان الفلاحين يستغيثون لجفاف الارض في موسم الحرث بالإضافة إلى نقص كبير في نسبة المياه في السدود.