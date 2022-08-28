قناة النهار أحوال الطقس / تساقط أمطار رعدية على هذه المناطق بقلم قناة النهار نشر في 28 أوت 2022 - 10:42 meteo شارك غرِّد أرسل 97 0 أحوال الطقس / تساقط أمطار رعدية على هذه المناطق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/kbTGb اقرأ أيضا "نور الهدى: "الطبيب قالي شعر بنتك مايطيحش من الكيماوي وفي الاخير صدمة قناة النهار 24 أوت نهاركم جديد: نصائح حول التمارين الرياضية..الخطوات الصحيحة قناة النهار 18 أوت طالع هابط: مواطن يستنجد بالنوي ويشتكي الغش في إنجاز الطريق قناة النهار 25 أوت باتنة: منصور العباسي.. قصة شاب فضل تربية الماعز في الريف على حياة المدينة قناة النهار 24 أوت صريح جدا: الشواطئ الخاصة بالنساء.. مبادرة تحفظ خصوصية المرأة قناة النهار 12 أوت الرئيس تبون: المحادثات بين البلدين شملت ملفات الذاكرة، التعاون التقني والاقتصادي قناة النهار 25 أوت أصغر مغني في العالم العربي من فلسطين.. ضيف بلاطو "نهاركم جديد" قناة النهار 15 أوت نهاركم جديد: 4 تمارين رياضية لتقوية الفخذين قناة النهار 28 أوت سطيف: اخ الضـ.ـحية من امام بيت العزاء بعين السبت يبكي حرقة على فقدان أخته وابنت أخته قناة النهار 17 أوت داخل الـ18: وتستمر بطولة العجائب.. فريق يستقدم 23 لاعب لفريقين مدربون لساعات قناة النهار 27 أوت