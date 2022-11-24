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قناة النهار

أحوال الطقس : تنبيه بهبوب رياح قوية تصل 50 كم/سا على هذه المناطق

بقلم قناة النهار
أحوال الطقس : تنبيه بهبوب رياح قوية تصل 50 كم/سا على هذه المناطق
أحوال الطقس
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أحوال الطقس : تنبيه بهبوب رياح قوية تصل 50 كم/سا على هذه المناطق

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