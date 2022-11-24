قناة النهار أحوال الطقس : تنبيه بهبوب رياح قوية تصل 50 كم/سا على هذه المناطق بقلم قناة النهار نشر في 24 نوفمبر 2022 - 10:31 أحوال الطقس شارك غرِّد أرسل 5 0 أحوال الطقس : تنبيه بهبوب رياح قوية تصل 50 كم/سا على هذه المناطق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/r6x1m اقرأ أيضا مفيدة عداس: التنمر يؤثر على الإنسان و لايجب السكوت عليه قناة النهار 17 نوفمبر ترندينغ: إشاعة إعتناق دروغبا للإسلام تشعل مواقع التواصل الإجتماعي وتمثال ساديو ماني يثير الجدل قناة النهار 08 نوفمبر طالع هابط : دوار عين قبوبة بتيارت ينشادون الوالي بوڨرة بفك الغبن عنهم .. كلاهم الهم والميزيرية قناة النهار 13 نوفمبر فالحلوة والمرّة / زوجان مجاهدان يرويان قصّة حب ووفاء دامت لسنين .. ترقّبوها قناة النهار 03 نوفمبر طالع هابط: مواطنو قصر الشلالة بتيارت يحتجون أمام مقر البلدية ويطالبون بحقهم في قطع الأراضي قناة النهار 08 نوفمبر الشيخ النوي: مساجين يجنون الزيتون في باتنة.. تكوين وإستثمار في الفلاحة قناة النهار 08 نوفمبر العاصمة: توقيف 08 أشخاص وحجز 01 كيلوغرام من المخـ.درات بالدرارية قناة النهار 22 نوفمبر السفير الفرنسي: الوكلات والوسطاء غير القانونيين يسرقون من طالبي التأشيرات ويسببون ضغطا على الموقع قناة النهار 10 نوفمبر العثور على حلويات وشكولاطة فاخرة فاسدة مخزنة داخل مستودع بوهران قناة النهار 09 نوفمبر Toutes options: حافلات مهترئة تهدد حياة الركاب والشرطة بالمرصاد قناة النهار 19 نوفمبر