قناة النهار أحوال الطقس : دخول سلسلة الإضطرابات الجوية على هذه المناطق بقلم قناة النهار نشر في 20 أكتوبر 2023 - 14:43 شارك غرِّد أرسل 140 0 أحوال الطقس : دخول سلسلة الإضطرابات الجوية على هذه المناطق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/bVEds اقرأ أيضا الوزير الأول: اتخذنا إجراءات للحفاظ على وفرة واستقرار أسعار اللحوم الحمراء قناة النهار 14 أكتوبر ..بلا زعاف مع أ.الدكتور نور الدين بكيس :هكذا تحولت الكماليات إلى ضروريات عند الجزائريين قناة النهار 18 أكتوبر طالع هابط : مراحيض عمومية لم تستغل منذ عامين بعين تموشنت فهمونا علاش ماراهمش يخدموا قناة النهار 03 أكتوبر عطاف :" الجزائر تدعو المجتمع الدولي إلى هبة لنجدة المستضعفين" قناة النهار 17 أكتوبر الوزير الأول: استيراد اللحوم البيضاء وتوفير مخزون أمني للمحافظة على أسعارها المعقولة في شهر رمضان قناة النهار 14 أكتوبر صريح جدا : الوجوه الجديدة للمنتخب الوطني في عيون الجزائريين... قناة النهار 12 أكتوبر تيارت :شاهد كمية الأقراص المهلوسة التي عثر عليها أفراد الجمارك داخل"ريزارفوار سيارة " قناة النهار 07 أكتوبر بلا زعاف / فشل العلاقات العائلية قناة النهار 03 أكتوبر سطيف : حـ.ـريق شقة بحي الباز 2000 مسكن يخلف وفـ.ـاة طفلين وإصابة إمرأتين بحـ.روق قناة النهار 30 سبتمبر عنابة : راضية تناشد السلطات العليا التدخل لأجل مساعدتها في إجراء عملية جراحية مستعجلة قناة النهار 02 أكتوبر