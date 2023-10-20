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قناة النهار

أحوال الطقس : دخول سلسلة الإضطرابات الجوية على هذه المناطق

بقلم قناة النهار
أحوال الطقس : دخول سلسلة الإضطرابات الجوية على هذه المناطق
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أحوال الطقس : دخول سلسلة الإضطرابات الجوية على هذه المناطق

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رابط دائم : https://nhar.tv/bVEds
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