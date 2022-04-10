قناة النهار أحوال الطقس: رياح قوية وحرارة مرتفعة على أغلب مناطق الوطن بقلم النهار أونلاين نشر في 10 أفريل 2022 - 10:02 شارك غرِّد أرسل 39 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/TmPKU اقرأ أيضا ذوي الهمم : مونية و دليلة..رغم معـ.ـاناتهما من متلازمة داون إلا أنهما يبدعان في الخياطة بكل دقة قناة النهار 07 أفريل احفظ معنا: سورة يوسف من الأية 25 / 32 قناة النهار 09 أفريل بلماضي يشكر المناصرين المتنقلين إلى دوالا لمساندة المنتخب الوطني.. يعطيكم الصحة قناة النهار 25 مارس صريح جدا: هكذا علق الجزائريون على إقصاء "الخضر" من التأهل إلى المونديال قناة النهار 30 مارس أكل الشوارع: عمي السعيد عندو بيتزا توب وفيصل مثلجات واعرين بعنابة قناة النهار 08 أفريل مخطّط أمني بمحيط ملعب مصطفى تشاكر للسير الحسن لعملية بيع التذاكر قناة النهار 27 مارس فاسألوا: الصيام مدرسة التقوى قناة النهار 08 أفريل وزيرة البيئة: على المواطن ان يتقبل ويطبق عملية الفرز الانتقائي للنفايات قناة النهار 23 مارس حاجة خفيفة مع جابالي /Emincé de poulet قناة النهار 03 أفريل من 200 دج إلى 300 دج.. زيادة عشوائية في أسعار الزلابية قناة النهار 02 أفريل