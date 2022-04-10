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أحوال الطقس: رياح قوية وحرارة مرتفعة على أغلب مناطق الوطن

بقلم النهار أونلاين
أحوال الطقس: رياح قوية وحرارة مرتفعة على أغلب مناطق الوطن
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