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قناة النهار

أحوال الطقس / سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق

بقلم قناة النهار
أحوال الطقس / سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق
الشتاء
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أحوال الطقس / سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق

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