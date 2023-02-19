قناة النهار أحوال الطقس / قدوم إضطراب جوي مُحمّل بأمطار وثلوج على هذه المناطق بقلم قناة النهار نشر في 19 فيفري 2023 - 10:53 أمطار وثلوج شارك غرِّد أرسل 623 0 أحوال الطقس / قدوم إضطراب جوي محمل بأمطار وثلوج على هذه المناطق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/E3TfV اقرأ أيضا مواطنة تركية تطلب دعم فريق الإنقاذ الجزائري بعد تأكد سماعها صوت من تحت الردوم قناة النهار 12 فيفري الطارف: بعث المشاريع الإستثمارية بالمناطق النائية قيمة تضاف لإقتصاد البلاد قناة النهار 01 فيفري توديع سفير الجزائر في سوريا لطواقم الهلال الاحمر الجزائري قناة النهار 12 فيفري النهار ترندينغ: الجزائر تبهر العالم بحفل إختتام "الشان" وصدمة للجزائريين بالخسارة في النهائي قناة النهار 05 فيفري إعترافات أفراد الشبكة الإجرامية المتورطين في جريمة قـ.تل شخصين قناة النهار 03 فيفري رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال بالمناطق الجنوبية قناة النهار 12 فيفري الناخب الوطني جمال بلماضي حاضر في آخر حصة تدريبية للمنتخب الوطني المحلي قناة النهار 03 فيفري الشيخ النوي: مواطنون في الحمادية بتيارت يعانون أزمة مياه.. الماء ماكانش والفاتورة تجينا غالية قناة النهار 07 فيفري الدرك الوطني: توقيف شبكة إجرامية تتكون من 8 أشخاص متورطين في جريمة قـ.تل قناة النهار 03 فيفري برج بوعريريج: حجز 4800 قرص مهلوس وكمية من الكوكايين قناة النهار 09 فيفري