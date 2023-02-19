إعــــلانات
قناة النهار

أحوال الطقس / قدوم إضطراب جوي مُحمّل بأمطار وثلوج على هذه المناطق

بقلم قناة النهار
أحوال الطقس / قدوم إضطراب جوي مُحمّل بأمطار وثلوج على هذه المناطق
أمطار وثلوج
  • 623
  • 0

أحوال الطقس / قدوم إضطراب جوي محمل بأمطار وثلوج على هذه المناطق

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/E3TfV
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر