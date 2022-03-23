قناة النهار أحوال الطقس / هبوب رياح قوية على هذه المناطق .. التفاصيل بقلم قناة النهار نشر في 23 مارس 2022 - 13:43 شارك غرِّد أرسل 64 0 أحوال الطقس / هبوب رياح قوية على هذه المناطق .. التفاصيل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا: رياح قوية تصل إلى 90 كلم/سا ورداءة في الرؤية عبر 8 ولايات رابط دائم : https://nhar.tv/BP5cI اقرأ أيضا مصطفى قرميط: الفرق بين مشروع بـ 5 ملايين ومشروع بـ 500 مليون هو الشخص نفسه وإيمانه بذاته قناة النهار 02 مارس أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 70 ملم على 11 ولاية الوطني 17 مارس المديرية العامة للأمن الوطني تحيي اليوم العالمي للمرأة قناة النهار 08 مارس الدرك يوقـ ـف 5 أشخاص من بينهم "مينور" ويسترجع مجوهرات بقيمة 200 مليون سنتيم قناة النهار 10 مارس طالع هابط: هبة تضامنية من قبل عمال النظافة من اجل جزائر نظيفة قناة النهار 22 مارس الجزائر-روما..تعاون طاقوي وشراكة إقتصادية واعدة قناة النهار 03 مارس الفضول والتجمهر أثناء حوادث المرور.. ظاهرة تعيق عمل المصالح الأمنية قناة النهار 22 مارس طالع هابط: الشيخ النوي يحتفل بـ 10 سنوات من وجود قناة النهار .. منبر الجزائر وأبناء الجزائر قناة النهار 06 مارس الإقبال على التوابل.. هكذا يستقبل المواطن الجزائري شهر رمضان قناة النهار 16 مارس "رئيس قسم المجتمع: "زملائنا كانوا يخاطرون ويدخلون مصلحة كوفيد وكنا نخافو عليهم !! قناة النهار 06 مارس