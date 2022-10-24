قناة النهار أحوال جوية : استمرار تسجيل درجات حرارة مرتفعة.. التفاصيل بقلم قناة النهار نشر في 24 أكتوبر 2022 - 11:12 أحوال جوية شارك غرِّد أرسل 400 0 أحوال جوية : استمرار تسجيل درجات حرارة مرتفعة.. التفاصيل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/aKWS1 اقرأ أيضا إنخفاض سعر الدجاج بأكثر من دج للكيلوغرام الواحد بعد شهر من الإرتفاع في البليدة قناة النهار 11 أكتوبر اسيا: ماقريتش بسبب المرض تاعي كنت نتكسر اكثر من ثلاث مرات في اليوم قناة النهار 13 أكتوبر Mister X يكشف عن الحوار الذي دار بينه وبين حمزة بن دلاج قناة النهار 20 أكتوبر جريمة شنيعة تهز البليدة.. زوجة تقـتل "لوستها" وتدفنها باسطبل المنزل أخبار الجزائر 21 أكتوبر توقيف 5 أشخاص وحجز أزيد من 15 ألف قرص من المؤثرات العقلية قناة النهار 23 أكتوبر رسميا.. تصنيع سيارات FIAT في الجزائر قناة النهار 13 أكتوبر إنتاج أدوية السرطان في الجزائر .. نهاية المعاناة ورحلة البحث عن الأدوية قناة النهار 23 أكتوبر الطارف / الأسرة الثورية تحيي الذكرى العاشرة لوفـ ـاة الرئيس الشاذلي بن جديد قناة النهار 07 أكتوبر Toutes Options: السماسرة يتكبدون خسائر تصل إلى 50 مليون بعد قرار فتح استيراد السيارات قناة النهار 23 أكتوبر "والي وهران :"مصنع رونو يستأنف نشاطه في تركيب السيارات قناة النهار 16 أكتوبر