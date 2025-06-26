أحياء عدل..تكوين شامل لحراس العمارات

نظمت مؤسسة عدل للتسيير العقاري دورات تكوينية شاملة لفائدة حراس العمارات التابعين لفروعها الجهوية.

و احتضنت هذه الدورات عددا من المراكز والمعاهد المتخصصة. من بينها المدرسة العليا لمهن البناء - حسين داي، المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية – شراقة. مركز التكوين المهني بلقاسم حساين بالحراش.

وتمحورت هذه التكوينات حول عدة مجالات عملية أساسية في مهام الحارس. من بينها: إصلاح مساكة الأسطح، صيانة خزانات المياه، التدخل والإنقاذ في حالات الحوادث، تقنيات التلحيم، صيانة المصاعد.

كما برمجت المؤسسة دورات إضافية في مجالي الصيانة والسباكة، بهدف تمكين الحارس من التدخل السريع والفعال عند حدوث أي طارئ داخل الأحياء.

وتندرج هذه التكوينات ضمن البرنامج التكويني للمؤسسة، الذي يهدف إلى رفع كفاءة العمال وتحسين أدائهم المهني. بما ينعكس إيجابا على نوعية الخدمات المقدمة لقاطني أحياء عدل السكنية، حيث تم إعداد محتوى تكويني شامل يغطي الجوانب التقنية والتنظيمية والأمنية المتعلقة بمهام حراس العمارات. مع الحرص على ضمان التناسق في البرامج عبر جميع الفروع الجهوية.