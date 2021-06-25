أخاموخ: إكتشاف 6 إصابات بالفيروس للقادمين إلى الجزائر.. ومن الممكن التخلي عن إجراءات حجرهم

قال الدكتور إلياس أخاموخ عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس كورونا، أن كل الإجراءات تم إتخاذها من أجل التنظيم المحكم للعائدين من الخارج. مضيفا أن البروتوكول الخاص بالمطارات في طور التقييم.

وأضاف إلياس أخاموخ في تصريح لإذاعة سطيف، أنه متفائل بتخفيف الإجراءات المفروضة على القادمين إلى الجزائر. مضيفا أنه ربما سيتم التخلي عن إجراءات الحجر الصحي. والإكتفاء بالتحاليل قبل وبعد السفر فقط. مشيرا إلى أنه من الممكن فتح رحلات جديدة لمختلف الدول. وأيضا إضافة مطارات جديدة، مؤكدا أن القرار بيد السلطات العمومية. مضيفا في ذات السياق، أنه من بين الآلاف الذين دخلوا البلاد تم إكتشاف 6 حالات إصابة مؤكدة فقط بالفيروس وتم التكفل بهم .

وفي سياق مغاير، قال عضو اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا في الجزائر، أن البروتوكول الخاص بقاعات الأفراح جاهز منذ أيام. مؤكدا أنه على طاولة السلطات العمومية وهي من ستعلن على استئناف نشاطاتها .