أخاموك: إعادة التلقيح بجرعة ثالثة أمر وارد.. وهذه فعالية اللقاح الصيني

قال الدكتور إلياس أخاموك عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس كورونا بالجزائر، أنه مع إنتشار السلالات المتحورة من الوارد جدا إعادة تلقيح المطعمين بجرعة ثالثة العام المقبل.

وأضاف أخاموك في تصريح لإذاعة سطيف، أن اللقاح الصيني يحمي من العدوة بنسبة 67 بالمائة. ويحمي من الحالات الخطيرة بنسبة 90 بالمائة. ويمنع من دخول المستشفيات بنسبة 80 بالمائة. مضيفا أن 95 بالمائة من المرضى الوجودون الآن في المستشفيات غير ملقحين

وكشف في ذات السياق، أن هناك دراسة لمعرفة التغيرات التي ستحدث على الفيروس. وإذا كان هناك سيرورة لهذه الطفرات سنلجأ إلى التلقيح ضد كورونا كل عام. مؤكدا أن العودة إلى فرض حجر على بلديات أو ولايات تشهد تدهورا للوضع الصحي أمر وارد. لكن حاليا لا نرى فعالية للحجر في ظل الوضع الحالي.