أخاموك: الأعراض الحالية ليست للأنفلونزا.. والإصابات سترتفع الأيام المقبلة

قال الدكتور الياس أخاموك عضو المجلس العلمي لمتابعة فيروس كورونا، أن الوصول إلى لهذا العدد من الإصابات كان منتظرا. مضيفا أنها سترتفع أكثر الأيام القادمة بعد انتشار أوميكرون سريعا.

وأضاف أخاموك، أن الوصول إلى الذروة لن يكون قبل نهاية هذا الشهر، لذلك الأرقام ستواصل في الإرتفاع. وسنسجل أرقام أكبر من تلك التي المسجلة في الموجة الثالثة. مشيرا إلى أن الأرقام المصرح بها هي أرقام PCR فقط و الارقام أكبر من ذلك. مؤكدا أن عدد المرضى بالمستشفيات يتجاوز حاليا 5000 مريض بالمستشفيات. وسيتم فتح تدريجي لمصالح أخرى للكوفيد حسب الحاجة.

وأشار أخاموك، إلى أن أكثر المدن التي تشهد إرتفاعا في الإصابات هي الأكثر كثافة كالعاصمة، وهران، البليدة، قسنطينة، سطيف، جيجل وبجاية. مشيرا إلى أنه تم إطلاق فيه ارتفاع ايضا بولايات الهضاب العليا.

وكشف في ذات السياق، أنه تم إطلاق مشاورات علمية داخل اللجنة العلمية بالتنسيق مع الخبراء والمختصين. حول أهمية تلقيح الأطفال والنساء المرضعات والحوامل سيُعلن عن نتائجها خلال أيام. مؤكدا أن الجرعة الثالثة اصبحت ضرورية خاصة للفئة أقل مناعة ولكبار السن والمرضى والفئات الهشة.

وأضاف أخاموك أيضا، أن الجرعة الثالثة ثبت علميا انها تحمي بعد 42 ساعة من أخذها. ويمكن تلقيها بعد 4 أشهر من الجرعة الثانية. وتم تعديل المنشور الوزاري بين الجرعة الثانية والثالثة 4 أشهر. مؤكدا أن كل من له أعراض تنفسية حاليا عليه فورا البقاء في البيت وحماية غيره، هي كوفيد وليست انفلونزا لذلك الحذر. خاصة وأن كل الأعراض التنفسية التي نشاهدها بقوة هذه الأيام ليست انفلونزا بل بنسبة كبيرة هي أعراض كوفيد حتو ولو كانت خفيفة.

الإصابات سترتفع.. وأوميكرون تصيب الأطفال بقوة

كما أشار أخاموك، أن سلالة أوميكرون تمس الأطفال أكثر بـ 20 بالمائة من سلالة دلتا. محذّرا الأطفال أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري وأصحاب السمنة المفرطة هم أكثر عرضة للمرض. مؤكدا أن الإستطباب الذاتي دون التوجه إلى الطبيب أمر خطير جدا له انعكاس سلبا على صحة الأشخاص. والتحاليل ضرورية لكل شخص ضمن بروتوكول صحي مختلف.

أما بخصوص الحجر الصحي الشامل والكلي حاليا فأكد أخاموك أن الأمر مستبعد. لأن هناك تباين في عدد الإصابات بين الولايات. مشيرا إلى أن الحل يكمن فقط في الذهاب للتلقيح وبقوة وأيضا العودة الفورية إلى الإلتزام بالبروتوكولات الصحية. خاصة وأن ذروة الموجة الرابعة ستكون في الأسبوعين القادمين.

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