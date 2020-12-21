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أخبار سارة لأوناس مع كالياري

الرياضة
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أخبار سارة لأوناس مع كالياري
بقلم إسماعيل عشاش

تلقى الدولي الجزائري، آدم أوناس، أخبارا سارة مع ناديه كالياري، بعد تعافيه نهائيا من فيروس كورونا، وإستئناف للتحضيرات بصفة عادية في الأيام الماضية.

وأشارت التقارير الإعلامية القادمة من إيطاليا، لوجود إحتمال كبير في عودة الجناح الطائر للتشكيلة الأساسية لفريقه.

وأوضحت ذات المصادر، بأن اليساري سيقود هجوم أبناء سردينيا خلال المُباراة القادمة أمام روما في “السيري أ”.

وكان مُحارب الصحراء، قد ضيع الخرجات الأخيرة لناديه بسبب “كوفيد 19″، وهو ما ترك فراغا رهيبا في القاطرة الأمامية.

وإعترف المدرب أوزيبيو دي فرانشيسكو، بحاجته الماسة لنجم نابولي السابق خاصة وأنه قادر على صناعة الفارق وحيدا.


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