أخبار سارة لبن سبعيني في ألمانيا

تلقى الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، أخبارا سارة داخل ناديه بوروسيا مونشاغلادباخ، بعد أن تحصل على الضوء الأخضر لإستئناف التدريبات الجماعية، بعد طول غياب وإصابته الأخيرة مع المنتخب الوطني.

وظهر الظهير الأيسر، وهو يتمرن بصفة طبيعية، بعد تخلص من آثار المُشكل العضلي الذي تعرض له خلال تصفيات المونديال، والتعادل أمام بوركينافاسو في مراكش.

وسيكون بمقدور بطل إفريقيا، إستئناف المُنافسة الرسمية بصفة طبيعية، وإسترجاع مكانته الأساسية مع تشكيلة المدرب آدي هوتر.