أخبار سارة لـ”مبولحي” و”بلماضي”!

تحصل الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي على أخبار سارة من طرف الطاقم الطبي لنادي “الإتفاق”، والذي سمح له بإستئناف المُنافسة.

ووفقا لوسائل الإعلام في المملكة العربية السعودية، فإن الحارس المُتألق، سيكون حاضرا، يوم الأحد القادم خلال مواجهة فريقه أمام “النصر”.

وجاءت هذه المعلومات، بمثابة رسالة طمأنة، للناخب الوطني، جمال بلماضي، الذي كان مُتخوفا من فقدان خدمات “الرايس” خلال سفرية “الطوغو”.

يُذكر بأن الرقم واحد في صفوف “الخضر”، غائب فريقه في آخر جولتين من الدوري، بسبب تعرضه لإصابة على مُستوى الرُكبة.