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الرياضة

أخبار سارة لـ “الخضر” من دوالا قبل موعد مباراة الكاميرون

بقلم عزيز طالبي
أخبار سارة لـ “الخضر” من دوالا قبل موعد مباراة الكاميرون
المنتخب الوطني
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كشف موفد “النهار” إلى الكاميرون عن التغيّرات المناخية التي طرأت على مدينة دوالا الكاميرونية التي ستحتضن مباراة الخضر في 25 مارس.

وقال إنّ الأجواء المناخية تغيّرت إلى الأحسن، وأصبحت لطيفة مقارنة بالحرارة الكبيرة والرطوبة العالية التي سجلت في  كان 2021.
وهو ما سيساعد حتما القائد محرز وزملائه في تقديم مباراة في المستوى.

كما أشار أن الحكومة الكاميرونية في دوالا، عزّزت الإجراءات الأمنية، خاصة بعد خروج “أعوان الملاعب” للتظاهر.
و كانت الظروف المناخية الصعبة أحد أسباب إقصاء الكتيبة الوطنية من “الكان”. في انتظار تحسين أرضية ميدان ملعب جابوما.

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