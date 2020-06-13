أخبار سارة للجزائري لعروسي مع ليفربول

الرياضة
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أخبار سارة للجزائري لعروسي مع ليفربول
بقلم إسماعيل عشاش

شارك الجزائري الأصل ياسر لعروسي، خلال المُباراة الودية التي فاز بها ناديه ليفربول بسداسية كاملة دون رد أمام بلاكبيرن.

وتواجد خريج مدرسة لوهافر في التشكيلة الأساسية، التي إختارها المدرب يورغن كلوب، وقدم مُستوى مُحترما الى أبعد الحدود.

وتُشير كل المعطيات بأن الظهير الأيسر، يتواجد في الطريق الصحيح لفرض نفسه مع أكابر “الريدز” خلال ما تبقى من الموسم الجاري.

يُذكر بأن صاحب الـ19 عاما، لم يلعب ولو لثانية واحدة منذ بداية البريميرليغ، ويأمل الحصول على فُرصته في حالة تتويج فريقه مُبكرا باللقب.


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