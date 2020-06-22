أخبار سارة لمحرز بخصوص مُستقبله مع مانشستر سيتي

تلقى الدولي الجزائري، رياض محرز، أخبارا سارة بخصوص مُستقبله داخل مانشستر سيتي، وفقا لما كشفت عنه “ليكيب”، اليوم الإثنين.

وأوضحت الصحيفة، بأن اليساري يتجه ليكون عنصرا أساسيا بصفة دائمة، بداية من الموسم القادم، بعدما إستغل فُرصته خلال الطبعة الحالية من البريميرليغ.

وأشار ذات المصدر، بأن رحيل الألماني لوروا ساني، سيجعل صاحب المُراوغات السحرية، عنصرا غير قابل للنقاش في تشكيلة بيب غوارديولا.

يُذكر بأن قائد الخضر، يوقع على مُستويات كبيرة مع “السكاي بلوز” الموسم الجاري، ولم ينتظر رحيل ساني لفرض نفسه مع غوارديولا.