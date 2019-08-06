أخبار سارة لنجم الجزائر الصاعد في “ليفربول”

تلقى نجم الجزائر الصاعد “ياسر لعروسي” أخبارا سارة داخل ناديه “ليفربول”، تُبشر بتحصله على فُرصة اللعب خلال “بريميرليغ” هذا الموسم.

وكشف موقع “ذي أثليتيك” بأن المُدرب “يورغن كلوب” وبنسبة كبيرة لن يستقدم أي ظهير أيسر جديد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتأتي هذه الخطوة لتُوضح بأن التقني الألماني، يثق في صاحب الـ18 عاما والذي سيكون ثالث خياراته في المنصب السالف ذكره.

يُشار بأن خريج مدرسة “لوهافر”، شارك في معظم مُباريات “الريدز” الودية الى حد الساعة، ولكنه غاب عن مُباراة “الدرع الخيرية”.

ويتوقع الكثيرون بأن يتحصل إبن الوادي على بعض الفُرص من هنا فصاعدا، خاصة وأن فريقه يلعب على جميع الجبهات.