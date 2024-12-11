أخبار سارة من السفارة الأمريكية في الجزائر !

أعلنت السفارة الأمريكية في الجزائر، بالتعاون مع المعهد الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن افتتاح “The American Clubhouse”. وهذا كجزء من برنامج الفضاءات الأمريكية العالمي.

وأشارت السفارة الأمريكية، إلى أن هذا المكان مفتوح للجميع. على غرار الطلاب و المحترفين وكل من لديه فضول لمعرفة المزيد عن الثقافة الأمريكية.

كما يقدم هذا الفضاء موارد وأنشطة مجانية باللغة الإنجليزية للجميع.

وعن ساعات العمل، أفادت السفارة أنها تكون من الأحد إلى الخميس من 10 صباحاً إلى 6 مساءً. والجمعة والسبت من 8:30 صباحاً إلى 4:30 مساءً.

ولمزيد من التفاصيل، يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني . [email protected]