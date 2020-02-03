أخبار سيئة لبن العمري في السعودية

تلقى الدولي الجزائري جمال الدين بن العمري، أخبارا سيئة في السعودية، بعدما تعرض لإصابة ستفرض عليه الغياب عن المُنافسة الرسمية.

وأشارت الأخبار القادمة من المملكة، بأن قلب الأسد، سيكون مُطالبا بالبقاء دون لعب لمُدة أربعة أسابيع بسبب مُشكل في المفصل.

وسيمثل غياب المُدافع ضربة موجعة بالنسبة لناديه الشباب، خاصة بعد عودته القوية ومُساهمته في تحقيق عدة نتائج إيجابية في الدوري.

ويُذكر في نهاية المطاف، بأن خريج النصرية رسم إستمراره مع الليوث، بعدما كان مُرشحا للإنتقال لأحد الفرق الإماراتية المُهتمة بخدماته.