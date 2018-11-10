أخبار سيئة لـ”مبولحي” في السعودية!

لن يكون الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، وبصفة شبه رسمية، حاضرا خلال المواجهة التي ستجمع بين ناديه “الإتفاق” و”النصر”، الأحد.

وكشف “ليوناردو راموس”، مُدرب “الإتي”، بأن حارسه الأساسي، غير قادر على التمرن مع المجموعة بصفة طبيعية لحد الساعة، بسبب الإصابة.

وقال التقني الأوروغوياني في هذا الشأن :”رايس وهاب مبولحي، يُواصل الخضوع لعمل خاص مع الطاقم الطبي، ونتابع وضعيته بصفة دقيقة”.

ويُسابق “الرايس” الزمن، للتعافي من المُشكل الذي يعاني منه على مُستوى الرُكبة، من أجل اللحاق بسفرية المنتخب الوطني تجاه “الطوغو”.