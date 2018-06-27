أخبار صادمة.. غولام لايزال مُصابا!!

لن يكون الدولي الجزائري، فوزي غولام، حاضرا في إفتتاح تدريبات “نابولي” للموسم الجديد، كونه لايزال مُصابا، وغير جاهز للعمل البدني.

وكشف موقع “آريا نابولي” بأن الظهير الأيسر، غير جاهز بالمرة، بعد العملية الجراحية الأخيرة التي خضع لها على مُستوى الرُكبة.

ويأتي هذا الخبر الصادم، ليطرح أكثر من علامة إستفهام حول مُستقبل صاحب القذفات الصاروخية، ومدى قدرته على إسترجاع مُستواه المعهود.

وارتبط إسم خريج مدرسة “سانت إيتيان” بـ”تشيلسي” و”مانشستر يونايتد” الإنجليزيين، هذا الميركاتو، ولكن كليهما إنسحبا من سباق الحصول على خدماته.