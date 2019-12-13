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أخبار صادمة لبلفوضيل في ألمانيا

الرياضة
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أخبار صادمة لبلفوضيل في ألمانيا
بقلم إسماعيل عشاش

تلقى الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل، أخبارا صادمة، حيث أكد مُدربه ألبير شرودر، بأنه موسمه إنتهى بشكل مُبكر، بسبب إصابته الخطيرة.

وأوضح التقني الألماني، إستحالة عودة مُهاجمه مُتعدد المناصب للمُنافسة الرسمية، وهو الذي أجرى عملية جراحية بصفة إستعجالية منذ أشهر مضت.

وصرّح :”أعتقد بأن بلفوضيل، لن يكون قادرا على اللعب الى غاية الموسم القادم، لأنه تعرض لإصابة خطيرة في الأربطة المُعاكسة”.

يُذكر بأن مُهاجم المنتخب الوطني، إكتفى بلعب 5 مُباريات في البوندسليغا الألمانية خلال الموسم الجاري، بمجموع لم يتجاوز الـ269 دقيقة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=740883

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