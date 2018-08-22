أخبار صادمة لـ”فرحات” من إدارة “لوهافر”!

منحت إدارة نادي “لوهافر” أخبارا صادمة للدولي الجزائري، زين الدين فرحات، مؤكدة بأنها لم تتحصل على أي عرض رسمي بشأنه.

وأشارت جريدة “paris normandie” بأن عميد الفرق الفرنسية، لم يتلقى أي مُقترح بخصوص “زينو” من نظيرهم “ستراسبورغ” في الساعات الماضية.

وأوضح ذات المصدر، بأن الرئيس “فانسون فولب” لم يتفاوض ولو لمرة واحدة مع مُسيري فريق “الألزاس”، وبأن ماقيل مُجرد إشاعات.

ويأمل نجم إتحاد العاصمة السابق، تغيير الأجواء قبل غلق الميركاتو الصيفي الجاري، والإنتقال لأحد الأندية المُحترمة الناشطة في الليغ 1.