أخبار غير سارة لبلايلي من السعودية

تلقى الدولي الجزائري يوسف بلايلي، أخبارا غير سارة من السعودية، وعلى وجه التحديد من المدير التنفيذي لناديه الأهلي.

وأوضح محمد الحارثي، بأن عودة متوسط الميدان الى المملكة ستتأخر، من جديد بسبب غلق المجال الجوي في الجزائر.

وأكد الرجل الفاعل في إدارة “الراقي”، بأن كل شيء كان مُتوفرا من أجل السماح لإبن وهران بالتواجد في مدينة جدة.

وأشار بأن وصول بطل إفريقيا، مؤجل الى نهاية هذا الأسبوع في أحسن الأحوال.

وكانت إدارة الأهلي، قد خصصت طائرة من أجل إعادة بلايلي، وتنتظر الحصول على موافقة السلطات الجزائرية لدخول مجالها الجوي.