أخبار غير سارة لبن سبعيني مع غلادباخ

تلقى الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني أخبارا غير سارة مع ناديه بوروسيا مونشنغلادباخ، وذلك بعدما تعرض لإصابة جديدة، هي الثانية له على التوالي خلال فترة وجيزة، أياما قليلة فقط بعد إستئنافه التحضيرات للموسم الكروي الجديد.

وأعلن الموقع الرسمي لـ”الصيصان”، عن توقف الظهير الأيسر عن التدريبات، صبيحة اليوم الأربعاء بسبب تعرضه لمُشكل على مُستوى فخذه الأيمن، ليتوقف عن العمل بشكل إضطراري بطلب من الطاقمين الفني والطبي، تفاديا لحدوث أية مُضاعفات.

ويُرتقب أن يخضع إبن قسنطينة، لفحوصات دقيقة، في الساعات القليلة القادمة من أجل تحديد نوعية المُشكل الذي يعاني منه، ومعرفة مدة غيابه عن التدريبات.

ويصنع بطل إفريقيا الحدث في الآونة الأخيرة، في سوق التحويلات الأوروبية، بعد دخول كل من جوفنتوس، روما وويست هام السباق من أجل الحصول على خدماته.