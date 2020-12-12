أخبار غير سارة لبن سبعيني وصراعه مع فيروس كورونا

أعلن ماركو روز، مدرب بوروسيا مونشنغلادباخ، أخبار غير سارة بالمرة عن الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، المُصاب بفيروس كورونا منذ أكثر من أسبوعين.

وصرّح التقني الألماني خلال آخر ندوة صُحفية عقدها بمقر الفريق قائلا :”لحد الساعة لم نتحصل على الضوء الأخضر، لإستعادة رامي”.

وواصل :”اللاعب سيكون مُطالبا بالخضوع لفحوصات جديدة، والأمر سيتطلب بعض الوقت، قبل أن نسترجع خدماته”.

وضيع إبن قسنطينة، لحد الآن، أربع مُباريات على التوالي، تاركا فراغا رهيبا في الخط الخلفي لناديه، بإعتراف الطاقم الفني.

وأصيب اليساري بـ”كوفيد 19″، خلال رحلة عودة الخضر من هراري، بعد مُواجهة زيمبابوي في التصفيات المؤهلة للكان 2021.

ويتجه المدافع مُتعدد المناصب، للإنتظار، أسبوعا إضافيا قبل الخضوع لفحوصات جديدة، لمعرفة تطورات وضعه الصحي.