أخبار غير سارة لبن ناصر في إيطاليا

تلقى الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر أخبارا غير سارة في إيطاليا، وذلك بعدما أعلن نادي ميلان بأنه لن يكون حاضرا خلال حصة إستئناف التحضيرات للموسم الكروي الجديد.

وأوضح “الروسونيري” بأن متوسط الميدان، سيكون مُجبرا على الإستفادة من فترة راحة إضافية، للتخلص من آثار الإصابة التي تعرض لها الموسم الماضي وأجبرته على الخضوع لعملية جراحية.

ويأمل الجميع إسترجاع صاحب القدم اليُسرى لصحته بشكل كامل، لتفادي سيناريو الأشهر الماضية، عندما تعرض لسلسلة من الإصابات والتي أثرت سلبا على مُستواه، وأثرت على مُستوى فريقه الذي ضيع فُرصة لا تُعوض من أجل التتويج بالسيري “أ”.