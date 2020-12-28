أخبار غير سارة لبن ناصر مع الميلان

تلقى الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، أخبارا غير سارة من الطاقم الطبي لناديه الميلان، خلال الساعات القليلة الماضية.

وكشف موقع “سيمبري ميلان”، بأن متوسط الميدان، سيغيب لفترة أطول من تلك التي كانت مُقررة في البداية.

وقرر طبيب الروسونيري، تأجيل موعد فحوصات اليساري، بعدما وجد بأنه لا يزال يعاني من آلام عضلية مؤخرا.

وكان يُفترض أن يخضع أفضل لاعب في الكان 2019، لتقييم طبي جديد مع بداية العام الجديد، ولكن المعطيات تغيرت.

وأوضحت وسائل الإعلام الإيطالية، بأن المدرب ستيفانو بيولي طلب من الأطباء عدم المغامرة باليساري لغاية التأكد من شفائه.

وتشير كل المعطيات، لعدم ظهور مُحارب الصحراء، في المُنافسة الرسمية، سوى بعد منتصف جانفي القادم، في أحسن الأحوال.