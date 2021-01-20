أخبار غير سارة لتايدر مع العين السعودي

تلقى الدولي الجزائري، سفير تايدر، أخبارا غير سارة من طرف ناديه العين السعودي، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها وستجبره على الغياب الى غاية نهاية الموسم.

وكشفت تقارير إعلامية من المملكة، بأن الصاعد الجديد لدوري “محمد بن سلمان”، يسعى للتخلص من متوسط الميدان.

وأكدت ذات المصادر، عن وجود مُفاوضات من إدارة العين مع بعض اللاعبين، من أجل ضمهم خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وسيكون النجم الأسبق لإنتر ميلان، مُطالبا بالتحرك من أجل حماية مصلحته، وضمان مُستقبله الإحترافي.

يُشار بأن مُحارب الصحراء، لا يزال صغيرا في السن، وهو الذي لم يتجاوز الـ28 عاما.