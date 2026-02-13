أختير رجل اللقاء.. محرز يحقّق أرقام مميّزة في قمة الأهلي والشباب

خطف الدولي الجزائري رياض محرز الأضواء في مباراة القمة التي جمعت الأهلي بنظيره الشباب، بعدما قاد فريقه لفوز عريض بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن السعودي.

وقدم محرز أداءً لافتًا خلال اللقاء، حيث سجل هدفًا وصنع آخر، ليُتوَّج عن جدارة بجائزة رجل المباراة، مؤكّدًا مرة أخرى قيمته الكبيرة داخل المنظومة الهجومية للأهلي. وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة، إذ أنهى الأهلي النصف الأول متقدمًا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة احتضنها ملعب الشباب بالعاصمة الرياض، وسط حضور هجومي قوي لنجوم الفريق.

وبمساهمته التهديفية الجديدة أمام الشباب، واصل محرز لعب دور محوري في صناعة الفارق، سواء عبر التسجيل أو التمرير الحاسم، ليؤكد استمراريته في تقديم الإضافة الفنية في المباريات الكبرى.

وحسب أرقام محرز مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات، فقد شارك في 28 مباراة، وبلغت مساهماته التهديفية 16 مساهمة، بواقع 6 أهداف و 10 تمريرات حاسمة، وهي أرقام تعكس التأثير الواضح للدولي الجزائري منذ التحاقه بالفريق.

ويبدو أن محرز يعيش واحدة من أفضل فتراته مع الأهلي، في ظل ثبات مستواه واستمراره في صناعة الحلول الهجومية، ليبقى أحد أهم مفاتيح اللعب، خاصة في اللقاءات التي تتطلب خبرة ولمسة حاسمة.