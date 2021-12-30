أختي المطلقة تعبث بشرف أسرتنا
أختي المطلقة تعبث بشرف أسرتنا
سيدتي لم يبقى لي بعد الله سوى بابك طرقته وكلي أمل أن أجد لديك حل يمنع عن أسرتنا تفككا وخطرا . الأمر يتعلق بأختي العشرينية التي تسكن ديار الغربة والتي تطلقت من زوجها بعد أن إستحال إستكمال مشوار حياتهما مع بعضهما البعض. أختي التي لم تشأ العودة للديار والتي إتخذت مؤخرا من فيديوهات تقوم بتأدية مقاطع غنائية وبثها عن طريق تطبيق التكيتوك.
تفطنت للأمر عن طريق الصدفة، وهالني أن أجد أختي الخلوقة تنسلخ من جلدتها وخلق جوّ من المرح في حياتها بعد طلاقها. حيث أنني صارحتها أن إخوتي لن يعجبهم الأمر، وعليها التوقف حالا عن هذه التصرفات لكنني صدمت من أنها أخبرتني بأن هذه الفيديوهات هي سبب ضمان مستوى معيشي رفيع.
أختي المطلقة تعبث بشرف أسرتنا
أخاف أن يكتشف إخوتي مسألة الفيديوهات، كما أنني متوجسّة من أن يعلم زوجي وأبنائي بما تقدم عليه أختي التي ضربت عرض الحائط العادات والتقاليد والأعراف. فماذا عساي أفعله حتى لا يقع ما لا يحمد عقباه؟
التائهة ربيعة من غليزان
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منشوراته على الفايسبوك تضع علاقتنا على المحك
سيدتي الفاضلة، أنا امرأة متزوجة منذ خمس سنوات، لي طفلين، كنت أعيش حياة مستقرة راضية بالقليل الذي ينفقه زوجي علينا، متحملة معه الحلوة والمرة، لا أنكر أنه لم يقصر في حقنا يوما، لا من مأكل ولا مشرب ولا ملبس، وإن كان بالشيء القليل إلا أنني كنت دوما حامدة الله، ولا أنكر فضل زوجي أبدا،
ناهيك عن المعاملة الإحسان التي أجدها منه، دوما يشعرنا بحبه واهتمامه، فكل الأمور كانت على ما يرام، إلى أن دخلت موقع الفايسبوك، أين أصابتني الصدمة، بعد أن قرأت منشورات على حسابه الخاص أخلطت عليّ حساباتي وجعلتني في ريب من أمري، حيث يصف الزواج في منشوراته بأنه تعب ونكد، وأحيانا أخرى يقول أن النساء لا تتهمن سوى بالماديات، وأن الزواج مسؤولية أعباء أكثر منه حب، علما أنني لست من نوع النساء اللواتي يكثرن بالطلبات لأنني أراعي مدخوله الشهري، لكن لماذا يضعني في هذا الموقف المحرج أمام أصدقائه ويجعلهم يظنون أن زوجته سيئة وأنني أنغص عليه الحياة، وأنا التي اختره هو لدينه وأخلاقه بالرغم من أنه كانت لي العديد من الفرص.