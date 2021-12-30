أختي المطلقة تعبث بشرف أسرتنا

سيدتي لم يبقى لي بعد الله سوى بابك طرقته وكلي أمل أن أجد لديك حل يمنع عن أسرتنا تفككا وخطرا . الأمر يتعلق بأختي العشرينية التي تسكن ديار الغربة والتي تطلقت من زوجها بعد أن إستحال إستكمال مشوار حياتهما مع بعضهما البعض. أختي التي لم تشأ العودة للديار والتي إتخذت مؤخرا من فيديوهات تقوم بتأدية مقاطع غنائية وبثها عن طريق تطبيق التكيتوك.

تفطنت للأمر عن طريق الصدفة، وهالني أن أجد أختي الخلوقة تنسلخ من جلدتها وخلق جوّ من المرح في حياتها بعد طلاقها. حيث أنني صارحتها أن إخوتي لن يعجبهم الأمر، وعليها التوقف حالا عن هذه التصرفات لكنني صدمت من أنها أخبرتني بأن هذه الفيديوهات هي سبب ضمان مستوى معيشي رفيع.

أختي المطلقة تعبث بشرف أسرتنا

أخاف أن يكتشف إخوتي مسألة الفيديوهات، كما أنني متوجسّة من أن يعلم زوجي وأبنائي بما تقدم عليه أختي التي ضربت عرض الحائط العادات والتقاليد والأعراف. فماذا عساي أفعله حتى لا يقع ما لا يحمد عقباه؟

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